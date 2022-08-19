Цхинвал, 19 августа, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Цхинвал будет открывать границу с Грузией на десять дней каждый месяц. Об этом сообщает пресс-служба президента Южной Осетии.

Сергей Бобылев Пограничная служба Южной Осетии на границе с Грузией

«Разрешить въезд в Республику Южная Осетия и выезд в Грузию с 20-го по 30-е число каждого месяца через места пересечения государственной границы «Раздахан» и «Переу» жителям Ленингорского и Дзауского районов Республики», — говорится в сообщении о решении членов Совета безопасности Южной Осетии.

Отмечается, что вопрос возобновления работы пограничных пунктов обсуждали на совещании Совбеза в связи с большим количеством обращений от жителей республики. Пересекать границу можно будет, как и раньше, по пропускам. До 20 ноября разрешается проходить по просроченным пропускам.

Стоит отметить, что Цхинвал закрыл югоосетино-грузинскую границу в сентябре 2019 года. Это стало реакцией на установку Грузией полицейского блокпоста на территории Южной Осетии возле села Уиста (Цнелис). Иногда границу открывали на несколько дней.