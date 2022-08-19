Москва, 19 августа, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сегодня, 19 августа, проведёт в Сочи встречу с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

«Стороны планируют обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, лидеры двух стран затронут проблематику двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, в том числе СНГ.