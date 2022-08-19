Кызылский район, Тыва, 19 августа, 2022, 08:20 — ИА Регнум. В Туве перед судом предстанет 39-летний местный житель по обвинению в похищении несовершеннолетнего с применением оружия. Инцидент произошёл ночью 27 февраля 2022 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

kerttu Пистолет

По данным следствия, пьяный мужчина, вооружённый пистолетом калибра 9 мм и ножом, пришёл к чабанской стоянке знакомых, которых он подозревал в краже своих лошадей.

«Не застав хозяев на месте обвиняемый, с целью подавления воли к сопротивлению, выстрелил из оружия в стену, ударил ногой по голове несовершеннолетнего родственника хозяйки, после чего на своём автомобиле увёз», — отметили в ведомстве.

Злоумышленник увёз похищенного ребёнка на берег реки, а затем на другую чабанскую стоянку. В ходе поездки мужчина угрожал потерпевшему убийством и избивал его, требуя рассказать обстоятельства похищения животных. Однако к утру жертве удалось сбежать.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.