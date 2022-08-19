Чебоксары, 19 августа, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование и передано в суд уголовное дело об убийстве с особой жестокостью: жертву забили до смерти различными предметами домашнего обихода. Экспертиза насчитала около 70 различных ударов. Ранее судимые обвиняемые вину не признали, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии и республиканской прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Преступление

Перед судом предстанут двое жителей Марпосада. По версии правоохранителей, они решили убить общего знакомого из-за личных конфликтов с ним. В ведомстве установили, что преступление было совершено 13 августа 2021 года в одном из населённых пунктов Мариинско-Посадского района.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемые пришли в квартиру к потерпевшему и жестоко его избили: экспертиза насчитала более 50 ударов руками, ногами и деревянным стулом, а также не менее десятка ударов отверткой и другим острым предметом в шею. В надзорном ведомстве добавляют, что при избиении использовались также другие предметы домашнего обихода и были совершены иные насильственные действия.

«От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, испытывая особые мучения, а обвиняемые скрылись», — говорят в прокуратуре Чувашии.

В ведомстве отмечают, что фигуранты уголовного дела имеют судимость и свою вину не признали. Их обвинили в совершении преступления, предусмотренного пп. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство с особой жестокостью»). Разбирательства будут проходить в Верховном суде Чувашии.

Отметим, что ранее в республике возбуждено уголовное дело по факту убийства 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Как сообщало ИА REGNUM , следствие считает, что её забили насмерть, в совершении преступления подозревают родственника ветерана.

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Ранее в Чувашии вынесен приговор по делу о жестоком убийстве в Аликовском районе в августе 2021 года. Суд установил, что местный житель облил гостью бензином и поджёг, женщина скончалась от ожогов и отравления угарным газом,

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