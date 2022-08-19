Кувандык, Оренбургская область, 19 августа, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Оренбургской области жителю Кувандыка ужесточили наказание за пьяную езду, сообщили 19 августа в пресс-службе областной прокуратуры.

Пьянству нет!

Суд первой инстанции назначил мужчине наказание в виде исправительных работ в течение полугода с удержанием 10% из заработка в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок четыре года и десять месяцев. Между тем, прокурор посчитал приговор мягким для гражданина, повторно севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Гособвинение обжаловало судебный вердикт. Апелляционным постановлением приговор изменен. Исправительные работы заменили реальным лишением свободы — шесть месяцев.