Рига, , 08:17 — REGNUM В Латвии годовая инфляция в июле нынешнего года составила 21,3%, выше инфляция среди стран-членов Евросоюза была только в Эстонии (23,2%), и лишь немного ниже, чем в Латвии, она была в Литве (20,9%). Об этом сообщил латвийский портал bb. lv со ссылкой на данные Департамента статистики ЕС Евростат.

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Отмечается, что в нынешнем июле по сравнению с тем же месяцем 2021 года инфляция была зарегистрирована во всех странах ЕС. Среднегодовая инфляция в ЕС в июле составила 9,8%, в еврозоне — 8,9%.

По сравнению с июнем 2022 года потребительские цены в Латвии в июле выросли на 2,2%, в Литве — на 0,8%, в Эстонии — на 2,1%. За этот же период потребительские цены выросли на 0,2% в ЕС и на 0,1% в еврозоне.

Самый высокий прирост инфляции за месяц был в Венгрии (+2,4%), а самая высокая месячная дефляция зарегистрирована в Греции (-1,6%).