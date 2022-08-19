Рига, , 08:16 — REGNUM 22 августа нынешнего года в 19:00 по местному времени (совпадает с московским) в столице Латвии пройдет митинг против сноса памятника Освободителям Риги. Об этом сообщила оппозиционная партия «Русский союз Латвии», выступающая его организатором.

«Мы подали заявку на проведение митинга. Это наш мирный ответ на действия властей», — говорится в сообщении. Отмечается, что на момент публикации запрета на митинг от городских властей не поступило.

Лидер списка «Русского союза Латвии» на предстоящих парламентских выборах, депутат Рижской думы Мстислав Митрофанов так объяснил решение о проведении мероприятия: «Мы собрали более 10 000 подписей жителей Латвии и передали эти подписи в Комитет по петициям Европейского парламента. Кроме того, мы обратились в Центральную избирательную комиссию Латвии для того, чтобы запустить референдум об отмене закона, который предписывает в обязательном порядке снос памятника Освободителям Риги».

«Разрешат этот митинг или не разрешат — вопрос открытый. Мы будем отслеживать ситуацию и обязательно сообщим нашим друзьям, нашим сторонникам, каковы наши действия в случае запрета этого легального мероприятия», — добавил он.