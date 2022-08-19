Москва, , 08:16 — REGNUM О героизме и мужестве сержанта Руслана Волченкова, проявленных им в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины, рассказали 19 августа в Минобороны России.

Армия России Министерство обороны Российской Федерации

Отмечается, что сержант в составе батальонно-тактической группы освобождал один из населённых пунктов от украинских нацистов и во время продвижения по нему обнаружил замаскированную позицию радикалов.

Также указывается, что затем Волченков открыл огонь по превосходящим вражеским силам, лично уничтожив в ходе боя восемь киевских боевиков, после чего остальные нацисты бросили свои позиции и отступили.

«Смелые и решительные действия сержанта Руслана Волченкова, проявленные им мужество и героизм, позволили сломить сопротивление противника на направлении наступления подразделения, что привело к освобождению населенного пункта», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что финская компания ICEYE заключила соглашение с фондом украинского бизнесмена Сергея Притулы о предоставлении Украине полного доступа к снимкам одного из своих спутников.