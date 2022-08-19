Цинциннати, США, 19 августа, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Канады Денисом Шаповаловым в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Встреча продолжалась 1 час 46 минуты и завершилась со счётом 7:5, 7:5.

CORNUT Даниил Медведев

Медведев четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, пять ошибок на подаче и 1 из 4 брейков.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с американским теннисистом Тейлором Фритцем.