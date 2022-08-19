Киев, 19 августа, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Один из лидеров ополчения Запорожской области Владимир Новиков с позывным Алабай заявил, что западные поставки оружия киевскому режиму стали практически неограниченными.

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«Сейчас поставки — массированные поставки уже. Если раньше это были скрытые поставки, то сейчас это уже в отрытую завозится, в неограниченном количестве фактически», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Новиков заявил, что в Запорожской области ополченцы начали формировать добровольческую армию для полного освобождения региона от украинских нацистов.

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