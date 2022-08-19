Мелитополь, 19 августа, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Украинские войска были очень хорошо оснащены разными устройствами, но теперь их оснащённость упала в десятки раз. Об этом рассказал один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, в начале российской спецоперации бойцы ВСУ располагали беспилотниками, тепловизорами, ночной оптикой. Дроны «роями летали», в поле зрения их попадало до 20 штук одновременно, а на позициях вместо часовых стояли тепловизионные камеры.

«Сейчас, естественно, этого намного меньше, можно сказать — в десятки раз, но оно тоже присутствует», — сказал Новиков РИА Новости.

Он добавил, что украинские военные использовали в посадках и лесах фотоловушки и замаскированные видеокамеры, в окопах были Wi-Fi и беспроводная связь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Новиков рассказал, что ВСУ потеряли в ходе спецоперации уже свыше 200 тыс. человек, но киевский режим значительно занижает потери.

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