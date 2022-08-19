Москва, 19 августа, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Нефть аккуратно восстанавливается от минимумов, достигнутых на этой неделе. Сегодня, 19 августа, баррель Brent стабилизировался около $96,25. Перспективы смотрятся по-прежнему очень неоднозначными, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Javier Blas Добыча нефти в Ливии

В августе завершилась сделка между странами-нефтепроизводителями внутри ОПЕК+, но сам картель будет стремиться к тому, чтобы и Россия, и другие участники оставались в диалоге.

Как заявил накануне генеральный секретарь ОПЕК+ Хайсам аль-Гайс, сделка может быть продлена, и речь в данном случае идет не только о корректировке производства.

Соглашения внутри ОПЕК+ два года удерживали определенную долю дефицита предложения нефти, чтобы стабилизировать рыночные цены после пандемии.

Объемы производства на НПЗ Китая по итогам первого полугодия снизился на 6%, до 13.4 млн баррелей сутки.

Показатель очень тревожный для крупнейшего импортера сырой нефти в мире. Как следствие на рынке может сохраниться высокая волатильность из-за опасений замедления развития мировой экономики.

Сильный доллар сегодня способен ограничить потенциал роста цены на нефть. Ожидается консолидации сырья в пределах $95-97 за баррель Brent.

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