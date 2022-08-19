Джакарта, 19 августа, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин планирует принять очное участие в саммите G20, сообщил президент Индонезии Джоко Видодо.

Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia Джоко Видодо

В интервью американскому агентству Bloomberg Видодо рассказал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин намерены приехать на мероприятие, которое состоится в ноябре 2022 года на Бали.

«Си Цзиньпин приедет. Президент Путин также сообщил мне, что он приедет», — сказал Видодо, говоря о подготовке саммита.

В американском агентстве добавили, что в Кремле отказались от комментариев по данному вопросу.