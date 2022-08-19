* талибов — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, 19 августа, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Возле места проведения собрания талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кандагаре произошёл взрыв. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Jumping cheese Взрыв

Взрыв прогремел вечером 18 августа у дворца «Мандигаг», где проходило собрание с участием нескольких тысяч человек. Это произошло в момент, когда мулла Хайбатулла Ахундзада, лидер группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), произносил речь.

Источник в службе безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердил газете «8 Собх», что при взрыве пострадали силы, обеспечивающие безопасность митинга, но точное число пока неизвестно.

По данным источника, участники митинга и местные жители в результате этого инцидента не пострадали.

Согласно заявлению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в собрании приняли участие 3000 улемов, родовых и племенных старейшин, государственных чиновников и молодёжь. Встреча продолжалась с раннего утра до 18 часов.