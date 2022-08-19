Грозный, , 08:09 — REGNUM Приказы Запада выполняет президент Украины Владимир Зеленский, являясь заложником чужой воли, поэтому объявлять ему «кровную месть» не имеет смысла. такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров 19 августа в своём телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пояснил Кадыров, «кровную месть» Зеленскому объявить было бы можно. Однако, после анализа действий и заявлений украинского лидера становится ясно, что он сам является заложником Запада и исполнителем чужих приказов.

Глава Чечни уточнил, что не оправдывает действий Зеленского, но указал, что украинский лидер играет лучшую роль в его актёрской практике — роль добровольного клеточного кролика, которого «выращивает на мясо и шкурку тот же Запад, что взрастил на Украине нацистскую бандеровщину».

Также Кадыров отметил, что для чеченцев кровная месть — это не пережиток средневековья, а единственный действенный инструмент для сдерживания агрессии и безрассудства, который «сводил на ноль даже теоретическую возможность умышленного убийства».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Кадыров назвал Украину рассадником нацизма и фашизма, которому долгое время покровительствовал Запад.

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