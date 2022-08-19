Симферополь, 19 августа, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Любые попытки агрессии в отношении Крыма ударят по тому, кто их совершает с гораздо более сильной отдачей и непоправимыми последствиями. Об этом 19 августа заявил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков, комментируя сообщения о том, что США разрешили киевскому режиму ударить по полуострову с использованием американского оружия.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По словам Крючкова, которые приводит РИА Новости, из таких заявлений не стоит делать поспешных выводов, так как «цыплят по осени считают».

«Еще посмотрим, как украинские националисты вместо атак на Крым будут бежать с новых освобождаемых нашей армией территорий. Все их агрессивные планы ударят по ним же бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее американская газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что США допускают использование поставляемых киевскому режиму американских вооружений для атак на Крым, так как якобы считают это «самообороной».