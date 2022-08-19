Улан-Удэ, 19 августа 2022, 08:08 — REGNUM В Бурятии добровольческое подразделение «Байкал» вышло на завершающую стадию формирования. Об этом сообщает региональное отделение организации ветеранов «Боевое братство», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По данным республиканского правительства, к настоящему времени полностью сформирован профессиональный командный состав, а также основная часть подразделения.
«Однако потребность в военнослужащих для формирования подразделения остается», — говорится в сообщении.
Добавим, что подразделение формируется из добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине.
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