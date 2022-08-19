Улан-Удэ, 19 августа, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В Бурятии добровольческое подразделение «Байкал» вышло на завершающую стадию формирования. Об этом сообщает региональное отделение организации ветеранов «Боевое братство», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Бурятии Спецназ «Байкал» — добровольцы из Бурятии отправились на Украину

По данным республиканского правительства, к настоящему времени полностью сформирован профессиональный командный состав, а также основная часть подразделения.

«Однако потребность в военнослужащих для формирования подразделения остается», — говорится в сообщении.

Добавим, что подразделение формируется из добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине.

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