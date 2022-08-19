Москва, 19 августа, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Российский рубль активно дорожал в парах с иностранными валютами 18 августа на «Московской бирже». Доллар США в результате сессии понизился до 59,53 руб., евро отступил до 60,18 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Деньги

На фоне довольно спорной динамики в нефти укрепление рубля выглядело особенно ярко. Но для этого у «россиянина» были причины.

В частности, рост спроса на рубли в рамках очередного налогового периода в РФ. Из-за невысокого уровня ликвидности в торгах точечный спрос вызывает столь сильные колебания курсов.

Это временное явление — как только основные налогоплательщики запасутся рублями для уплаты налогов и сборов, курсы стабилизируются.

У рубля есть прочная опора в виде профицита торгового баланса России. «Навес» предложения валюты компаниями-экспортерами выше, чем спрос на валюту со стороны компаний-импортеров.

Это позволяет рублю игнорировать перепады внешних настроений. Например, сегодня за пределами внимания окажется заметное укрепление курса доллара на мировом валютном рынке.

Обращает на себя внимание резкий рост интереса к юаню — накануне в секции сложилась ситуация, при которой объемы торгов в паре юань/рубль превысили объемы торгов по паре доллар/рубль.

Это связано с изменением точки зрения инвесторов относительно валют. Интерес переходит к активам, связанным с дружественными странами.

Сегодня, 18 августа, на Московской бирже доллар США проторгуется в границах 59,00-61,00 руб., евро останется в диапазоне 59,50-62,00 руб.

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