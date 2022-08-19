* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 19 августа, 2022, 08:05 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер увеличилось количество контрольно-пропускных пунктов в разных частях провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Zac allan КПП на границе

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также проверяют мобильные телефоны местных жителей. По их словам, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не заботится о частной жизни людей.

Жители Панджшера заявляют, что большая часть их личных фотографий и видеозаписей была проверена на блокпостах талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно источникам, также 18 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали проверку мобильных телефонов граждан в уезде Джебель-ус-Сирадж провинции Парван.

Следует отметить, что не так давно МИД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретил членам движения проверку личных телефонов и личный обыск граждан.