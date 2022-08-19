Донецк, 19 августа, 2022, 08:05 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны вооружённых украинских формирований в Донецкой Народной Республике за сутки погибли пять человек. Об этом 19 августа сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

За некалендарные сутки с 8:00 18 августа по 8:00 19 августа, по информации штаба, на территории ДНР погибли пять мирных жителей. Ещё 23 человека получили ранения.

В штабе просят жителей республики при обнаружении опасных предметов звонить в МЧС.