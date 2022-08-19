Алжир, 19 августа, 2022, 08:02 — ИА Регнум. По меньшей мере 37 человек погибли в результате лесных пожаров, охвативших территорию Алжира. Об этом передал телеканал Ennahar со ссылкой на управление гражданской обороны республики.

BLM Лесной пожар

Ранее сообщалось о 26 жертвах возгораний в алжирских лесах. Еще 183 человека пострадали. Власти Алжира утверждают, что большую часть лесных пожаров удалось ликвидировать. Еще несколько возгораний взято под контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа противопожарная служба канадской провинции Британская Колумбия объявила о том, что на юге региона бушуют масштабные лесные пожары, охвативших не менее 13 тысяч га.