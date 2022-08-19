Уфа, , 08:06 — REGNUM Дополнительные авиарейсы из Башкирии в Узбекистан могут открыть, в случае востребованности этого направления. Об этом 19 августа сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Узбекистан Иван Шилов, ИА REGNUM

Хабиров сообщил, что Узбекистан очень красив, здесь есть что посмотреть. Так, только в одной Наманганской области расположены 27 исторических объектов и святых мест, пояснил он.

«Мне бы очень хотелось, чтобы и туристы из Башкирии открыли его для себя», — заявил глава региона.

Хабиров напомнил, что сейчас из Уфы в Узбекистан можно улететь по воскресеньям (самолеты летают в Ташкент) и по средам (в Наманган).

«Если направление будет востребованным, откроем дополнительные рейсы», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе пройдут Дни Ташкента. Предприниматели Башкирии заключили соглашения с Узбекистаном на сумму $10,2 млн.

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