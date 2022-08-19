Оренбург, 19 августа, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В Оренбургской области население активно жалуется на ущемление своих потребительских прав в Управление Роспотребнадзора. В первом полугодии 2022 года в структуре обращений львиную дол занимают жалобы в сфере торговли — 63%, сообщили 19 августа в надзорном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

«Как и в предыдущие годы, лидером по количеству обращений граждан остается сфера торговли. Наиболее частые вопросы — это покупка технически сложных товаров и качество продуктов питания», — сказали в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Обращения в сфере услуг чаще всего сводятся к нарушению сроков их оказания, некачественному оказанию, навязыванию дополнительных услуг к основной сделке, непредоставлению полной информации об услугах и исполнителях. Стоит отметить, в сфере бытовых услуг зафиксировано 5% жалоб, туризма — 1%, транспортных услуг — 5%, финансовых услуг – 3%, долевого строительства – 0,5%, услуг ЖКХ – 7%, образования – 0,5%, медуслуг – 1,5%.