Светлана Шаповалова, 19 августа 2022, 08:17 — REGNUM Известие об усилении системы безопасности Запорожской атомной электростанции в соцсетях встретили с одобрением. Люди считают, что при угрозе новых обстрелов и теракта только так и нужно поступать. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
Министерство обороны России

«Опасные времена требуют защиты АЭС. Россия даже в этом моменте защищает людей от техногенной катастрофы», — отметил Федор Ильинский.

«Единственный выход — экстренная консервация АЭС», — считает Василий Богодухов.

«При таких террористических нападках со стороны ВСУ, только так и приходится поступать», — считает Яков Дорохов.

«Все правильно делают, хоть кто-то пытается спасти мир от ядерной угрозы», — замечает Таисья Моисеева.

«У них просто все граждане вымрут, а они не прекращают попытки обстрелять АЭС», — недоумевает Эрнест Караев.

«Нацисты могут сколько угодно долбить по АЭС, получить эту территорию им не светит. Вреда тоже не нанесут, а так — пусть стреляют, пусть весь мир смотрит на то, как нацисты обстреливают атомную станцию, позабыв историю с Чернобылем», — поделился мнением Демьян Нагорный.

«Уважение нашим воинам, которые защищают АЭС от обстрелов укронацтстов. А артиллеристам ВСУ нужно прекратить лизать зад США — и не выполнять преступных приказов. Лучше развернуть своё оружие против тех, кто приказывает им стрелять по запорожской АЭС (офицерам НАТО и чиновникам киевского нацистского режима)», — заметил Александр Колесников.

Удары ВСУ по Запорожской АЭС
Возможные последствия аварий на Запорожской АЭС
Удары ВСУ по Запорожской АЭС
Министерство обороны России
Возможные последствия аварий на Запорожской АЭС
Министерство обороны России

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в связи с готовящейся 19 августа провокацией система защиты Запорожской АЭС усилена, подготовлен план эвакуации, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Ночной обстрел ВСУ, в ходе которого по Энергодару было выпущено не менее семи снарядов, не привел к повреждениям на ЗАЭС — в ВГА отметили, что уровень радиации сейчас находится в норме.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время визита на Украину генсека ООН Антониу Гутерреша. При этом Россию планируют обвинить в техногенной катастрофе.

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