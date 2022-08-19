Томск, 19 августа, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Томский добровольческий батальон «Тоян» материально-технического обеспечения российской армии набирает водителей грузовиков и автобусов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

К настоящему времени в часть записались более ста человек — повара, электрики, кладовщики, связисты и другие. Набор добровольцев на краткосрочный контракт продолжается для водителей категорий «С» и «D». Рассматриваются кандидаты в возрасте от 18 до 59 лет.

«Денежное довольствие тояновцев в зависимости от должности составляет от 220 тысяч рублей в месяц. Кроме этого постановление главы Томской области гарантирует единовременную выплату в 200 тысяч рублей, ежедневное денежное довольствие в 2 тысячи рублей и компенсацию за санаторно-курортное лечение в здравницах региона», — добавили в администрации.

Кроме того, добровольцы могут получить статус ветерана боевых действий со всеми сопутствующими федеральными льготами.