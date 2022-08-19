Токио, 19 августа, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида распорядился начать проработку вопроса о проведении встречи на высшем уровне с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом со ссылкой на источники в правительстве 19 августа сообщает газета Sankei.

Иван Шилов ИА REGNUM Кисида Фумио. Премьер-министр Японии

Отмечается, что встреча двух лидеров должна понизить уровень напряжённости, существующий в отношениях между Токио и Пекином.

В настоящее время рассматриваются различные варианты организации такой встречи на фоне различных международных мероприятий с участием лидеров двух стран. В частности — на острове Бали, где 15–16 ноября состоится саммит G20.

Последняя встреча лидеров двух стран состоялась в декабре 2019 года, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил Китай. Единственный прямой контакт Кисиды и Си Цзиньпина произошёл по телефону в октябре 2021 года. Планировавшиеся несколько раз встречи действующих глав Японии и Китая отменялись из-за пандемии COVID-19 и обострения отношений между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, директор канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ян Цзечи и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Такео Акиба в ходе состоявшегося 17 августа в Тяньцзине девятого китайско-японского политического диалога на высоком уровне договорились активизировать усилия по смягчению напряжённости в регионе.

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