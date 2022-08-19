Асунсьон, , 07:50 — REGNUM Вице-президент Парагвая Уго Веласкес решил, что не уйдет в отставку, пока не получит подробную информацию об обвинениях против него со стороны США. Об этом чиновник сказал в интервью радиостанции Monumental.

Флаг Парагвая (сс) 總統府

Ранее он обещал, что вскоре покинет свой пост. Вице-президент должен был стать кандидатом в президенты от правительства на первичных выборах от консервативной партии Колорадо.

12 августа Госдепартамент США объявило, что соратник Веласкеса предложил взятку местному чиновнику, чтобы «помешать расследованию, которое угрожало политику и его финансовым интересам». Кроме того, Госдеп обвинил парагвайского вице-президента в причастности к «значительной» коррупции.

Веласкес сообщил, что решил временно отказаться от ухода, поскольку считает, что это повлияет на его репутацию. Он пояснил, что 17 августа министерство общественного мнения Парагвая решило запросить у посольства США факты по жалобе против политика.

Вице-президент добавил, что и ждет официального обнародования информации и уйдет в отставку, если против него будет инициировано расследование.

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