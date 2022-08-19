Сеул, 19 августа, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Южной Кореи Хан Доксу поручил принять меры в связи со вспышкой африканской чумы свиней в стране. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

(сс) StockSnap Свинья

Сообщается, что второй случай заражения был зафиксирован на свиноферме в районе Янггу, расположенном в 175 километрах к северо-востоку от Сеула. В связи с этим в республике на 48 часов ввели особые меры, чтобы не допустить распространения чумы свиней в другие регионы. При этом глава южнокорейского правительства призвал отследить источники появления этого заболевания на сельхозпредприятиях страны.

«Необходимо не только принять противоэпидемические меры, но и предотвратить дальнейшее распространение заболеваемости», — указал он.

Также Хан Доксу призвал жителей страны воздержаться от посещения свиноферм и контактов с животными. Отмечается, что до этого последний случай вспышки чумы свиней в республике фиксировали в мае 2022 года.