Пекин, , 07:48 — REGNUM Власти Демократической прогрессивной партии Тайваня начали серию ракетных испытаний с боевыми стрельбами, начиная с 18 августа, при этом командный самолет E-8C американских военных, как сообщается, пролетел над каналом Баши перед учениями, что, по утверждению тайваньских СМИ, было «сдерживающим фактором» для Китая, однако военные эксперты материковой части Китая опровергли эти замечания, сообщает 18 августа газета Global Times.

КНР и Тайвань Nat

По данным тайваньского издания udn.com самолет, Boeing E-8 JSTARS ВВС США пролетел над каналом Баши 17 августа, за день до запланированных властями Тайваня испытательных пусков ракет с максимальной высотой траектории, которые продлятся до 26 августа. СМИ сообщили, что власти не раскрыли более подробной информации.

Boeing E-8 JSTARS является основной платформой ВВС США для управления боем и отслеживания наземных целей. Он может быть использован для обнаружения соответствующих военных целей НОАК, будь то на земле, в воздухе или на море. Это важная часть всей разведывательной системы США, заявил Global Times военный эксперт и телекомментатор из материковой части Китая Сун Чжунпин.

Но тайваньские СМИ проявляют невежество, полагая, что американская авиация может сдержать НОАК, поскольку НОАК уже имела дело со многими подобными американскими разведывательными самолетами, сказал Сун.

По словам Суна, у США есть свои соображения, поскольку они могут таким образом собирать разведывательные данные во время учений, а также защитить американское оружие и оборудование, которое они также предоставили острову Тайвань. По его словам, американская авиация также может взять на себя контроль над вооруженными силами Тайваня, если разразится конфликт.

Действия властей ДПП по испытательному запуску ракет были направлены на то, чтобы устроить «шоу» жителям острова, поскольку, по мнению Суна, они потратили много денег на покупку оружия. По словам Суна, в ответ на действия властей ДПП, НОАК должна быть готова к повышению интенсивности разведки на острове, а также к усилению регулярных военных учений.

Власти обороны Тайваня сообщили, что по состоянию вечер 18 авугста в прилегающих районах острова Тайвань был обнаружен 51 самолет НОАК и шесть судов НОАК. Как отмечается в белой книге под названием «Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху», опубликованной 10 августа, Тайвань принадлежит всему китайскому народу, включая 23 млн тайваньских соотечественников, а «опора на внешние силы ничего не даст тайваньским сепаратистам».