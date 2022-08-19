Тюмень, 19 августа, 2022, 07:48 — ИА Регнум. В Тюмени воспроизведут события начала Свирско-Петрозаводской операции Великой Отечественной войны. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Информационный центр правительства Тюменской области Схема реконструкции

Свирско-Петрозаводская операция проводилась 21 июня — 9 августа 1944 года на реке Свирь. В ней участвовала 65-я стрелковая дивизия, сформированная в Тюмени.

Масштабная реконструкция состоится 20 августа на берегу реки Туры в парке «Заречный», начало в 14:30 (12:30 мск).

В программе, помимо реконструкции, запланированы выставки страйкбольной техники и ретро автомобилей, полевая кухня и концерт.