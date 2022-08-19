Оренбург, , 07:47 — REGNUM В Оренбургской области в первом полугодии 2022 года с реализации снято 222,7 кг хлебобулочных и кондитерских изделий, сообщили 19 августа в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Хлеб Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Забраковано 135 партий продовольствия. Причинами названы отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность пищевой продукции, нарушение требований к маркировке, срокам годности и условиям хранения хлебобулочных и кондитерских изделий.

В январе–июне исследование 365 проб хлебобулочных и кондитерских изделий показало, что 16 проб (4,4%) не соответствовало гигиеническим нормативам. В 11 пробах выявили картофельную болезнь хлеба. В пяти пробах кондитерских изделий показатели пищевой ценности (количество белков, жиров, углеводов, энергетическая ценность) не соответствовали фактическим значениям, указанным на этикетке потребительской упаковки.