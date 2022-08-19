Чебоксары, 19 августа, 2022, 07:46 — ИА Регнум. В Чебоксарах в рамках празднования Дня города хотят установить новый рекорд: если в 2013 году в чувашской столице провели самую массовую в стране утреннюю зарядку, то в 2022 году планируют организовать самый большой хоровод в России. Ожидается участие около 8 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщил спикер Госсовета Чувашии, экс-глава Чебоксар (2010–2016 годы) Леонид Черкесов.

ИА REGNUM В Чебоксарах. Набережная

Депутат напомнил, что в 2013 году на Дне города Чебоксары поставили рекорд в России, организовав «Самую массовую утреннюю зарядку». Тогда на разминку вместе с известными спортсменами и ведущими вышли более 28 тыс. человек.

«Наша зарядка получила официальный статус рекорда России и Европы. Конечно, массовость — это не самоцель. Нас, в первую очередь, порадовало, что чебоксарцы любят спорт и всегда готовы поддержать друг друга», — говорит Леонид Черкесов.

В 2022 году День города откроется 21 августа с утренней зарядки на обновлённой Московской набережной Волги. А на рекорд по массовости на этот раз претендует хоровод: он растянется вокруг Залива и, по предварительной оценке спикера, объединит 8 тыс. жителей и гостей столицы.

«Присоединиться к хороводу могут все желающие. Горожане возьмутся за руки и запустят общую спортивную волну вокруг залива. Если все получится, то хоровод обязательно попадёт в Книгу рекордов России», — отметил парламентарий.

Он также обратил особое внимание на то, что впервые Чебоксары отмечают главный городской праздник в новом статусе — «Города трудовой доблести». Данное звание присвоено чувашской столице в 2021 году указом президента России Владимира Путина. Черкесов подчёркивает, что «это действительно очень важное событие, а также знак признания патриотизма и огромного вклада чебоксарцев в Победу в Великой Отечественной войне».

Напомним, 21 августа Чебоксары отметят 553-летие. Ранее глава администрации Чебоксар Денис Спирин заявлял, что для проведения хоровода территорию Чебоксарского залива решили разделить на секторы — с нулевого по 17-й. У каждого из них будет свой ведущий, который поможет поддерживать праздничную атмосферу и координировать шествие хоровода. Мэр города также обещал, что участникам хоровода раздадут небольшой памятный подарок.

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Как сообщало ИА REGNUM, в рамках дня города Чебоксары пройдут семейный фестиваль «Аистёнок», парад коммунальной техники, парусная регата, арт-проект «Творческий бульвар», фестиваль «Чапай зовёт на чай». В большом праздничном концерте примут участие артисты и художественные коллективы Чувашии, Белоруссии, а также из городов-побратимов Чебоксар — Сухум (Абхазия) и Торез (Донецкая Народная Республика). Вечерняя программа завершится концертом Дениса Майданова и праздничным салютом.