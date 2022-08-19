Томск, , 07:45 — REGNUM Томская область оказались в тройке регионов России с наиболее низкой аварийностью на дорогах.

ДТП под Томском УМВД по Томской области

По данным РИА Новости, за семь месяцев 2022 года число ДТП с пострадавшими в стране снизилось на 7,1%. Количество погибших при этом сократилось на 3,1%, пострадавших — на 7,2%.

Наиболее безопасными с точки зрения аварийности на дорогах стали Чеченская республика и Ямало-Ненецкий автономный округ, где в январе–июле зарегистрировано 15,6 и 44,2 ДТП с пострадавшими на 100 тыс. автомобилей.

На третьем месте расположилась Томская область с показателем в 46,5 аварий. Число погибших и пострадавших в результате происшествий составило 23,5 на 100 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля на трассе Томск — Каргала — Колпашево столкнулись Volkswagen Tiguan и грузовая Газеля-3302. В результате погибла 13-летняя девочка, пострадали мальчик и женщина.

Читайте ранее в этом сюжете: 13-летняя девочка погибла в ДТП под Томском