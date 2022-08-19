Екатеринбург, 19 августа, 2022, 07:50 — ИА Регнум. В Екатеринбурге произошло ДТП с участием 14-летний девушки на арендованном самокате. Её госпитализировали, сообщили отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Иван Шилов ИА REGNUM Электросамокат

Вечером 18 августа на улице Палисадной столкнулись автомобиль «Ситроен» и электросамокат под управлением несовершеннолетней девушки. По предварительным данным, свердловчанка спровоцировала аварию, пересекая проезжую часть в неположенном месте.

Девушку доставили в больницу. У неё диагностировали открытый перелом костей голени. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту произошедшего.

Отметим, в Свердловской области нередко происходят аварии с участием людей на арендованных самокатах. Иногда такие ДТП приводят к летальным исходам. Так, в июле водитель «Газели» насмерть сбил самокатчика в центре Екатеринбурга. В этом же месяце в регионе зафиксирован рост числа ДТП. За этот период их произошло 268.