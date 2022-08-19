Ростов-на-Дону, , 07:42 — REGNUM Сервис онлайн-объявлений частных лиц запущен маркетплейсом Ozon в Ростове-на-Дону. Это подтвердили журналистам 18 августа представители Ozon.

Постамат маркетплейса OZON (Озон) Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Объявления на предоставленной онлайн-площадке могут размещать как частные лица, так и продавцы Ozon для реализации уценённых товаров. Пользователи смогут размещать фотографии товара и его описание, в общей выдаче объявления будут оснащены специальными виджетами.

Эксперты и участники рынки признали, что такой шаг стал очень своевременным на фоне экономического кризиса и ограничений, из-за которых прекращена поставка в Россию множества товаров. В ближайшем будущем компания собирается распространить действие сервиса онлайн-объявлений на всю страну.

Ранее ИА REGNUM сообщало о новых мерах поддержки бизнеса, которые были запущены в Подмосковье.

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