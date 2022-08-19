Сургут, Югра, , 07:37 — REGNUM В Югре инженер одного из медучреждений обвиняется во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, инженер по эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений одного из медучреждений Сургута, в ноябре–декабре 2020 года получил от одного из подрядчиков взятку в сумме 44 тысячи рублей за беспрепятственную приёмку работ по контракту на обслуживание и ремонт очистных сооружений.

В сентябре 2021 года также за беспрепятственную приёмку работ обвиняемый получил взятку в размере 50 тыс. рублей от другого предпринимателя и был задержан на месте.

Инженер медучреждения обвиняется в совершении двух преступлений по ч.2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре за первое полугодие 2022 года расследовано 134 коррупционных преступления, за совершение которых перед судом предстали 48 должностных лиц. Ущерб от действий коррупционеров составил более 53 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Коррупционеры Югры за полгода нанесли ущерб более чем на 53 млн рублей