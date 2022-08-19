Шанхай, Китай, , 07:35 — REGNUM Полиция Шанхая арестовала 42 подозреваемых в экономических преступлениях, которые бежали за границу и получили незаконную прибыль в размере 140 млн юаней ($20,65 млн) в этом году в результате активизации международного сотрудничества между полицией Шанхая и их зарубежными коллегами, сообщает 18 августа газета Global Times.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Среди 42 скрывающихся от правосудия лиц, 20 подозреваемых были задержаны из девяти зарубежных странах и регионах мира в ходе трехмесячной кампании по борьбе с преступностью этим летом, в том числе 14 человек, которые были причастны к преступлениям, связанным с мошенничеством с контрактами и незаконной предпринимательской деятельностью.

Общенациональная кампания «Охота на лис» против лиц, скрывающихся от экономических преступлений, которые бежали за границу, была начата Министерством общественной безопасности Китая в июле 2014 года. За последние восемь лет департаменты общественной безопасности по всему Шанхаю отправили 68 охотничьих групп за границу партиями и захватили 868 подозреваемых в экономических преступлениях из 47 стран и регионов с помощью мер, включая репатриацию, экстрадицию и убеждение.

Один из подозреваемых находился на свободе в течение 27 лет, прежде чем был схвачен, что является самым длительным периодом среди всех скрывающихся от правосудия лиц. Несмотря на сложную и изменчивую международную ситуацию и различия в судебных системах, полиция Шанхая постоянно укрепляет международное полицейское сотрудничество под руководством и координацией Министерства общественной безопасности и при поддержке китайских посольств в зарубежных странах.

Полиция Шанхая обратилась в Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) с просьбой выдать Красные уведомления более чем 170 подозреваемым в экономических преступлениях, которые бежали за границу. Они также обратились за сотрудничеством с правоохранительными органами других стран для рассмотрения более 500 дел.

В 2017 году полиция Шанхая успешно экстрадировала экономических преступников, скрывающихся от правосудия, из Объединенных Арабских Эмиратов при координации Министерства общественной безопасности и содействии посольства Китая в Объединенных Арабских Эмиратах. Несмотря на трудности, которые глобальная эпидемия COVID-19 создала для поиска беглецов в 2020 году, полиция Шанхая все же установила новый рекорд — 128 дней подряд разыскивала беглецов за границей.