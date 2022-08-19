Пермь, 19 августа, 2022, 07:35 — ИА Регнум. В Перми чиновники администрации подали с начала 2022 года более 90 исков в Арбитражный суд против владельцев нестационарных торговых объектов, сообщает издание »Коммерсантъ».

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Администрации разных районов города судятся с предпринимателями, компаниями и ТСЖ. От них требуют привести к единообразию киоски, палатки в соответствии с утверждёнными типовыми проектами. За просрочку процесса модернизации просят взыскивать неустойку — до 10 тыс. рублей в день.

В мэрии подчеркнули, что цель требований — сохранение архитектурного облика сложившейся застройки, благоустройство территории, повышение уровня комфортности проживания граждан. В 2021 году за нарушение требований к внешнему виду НТО было возбуждено около 700 административных дел. Весной 2022 года предпринимательское сообщество бизнес предложило установить мораторий на применение требований к внешнему виду НТО из-за сложной экономической ситуации.

Бизнесмены указывают на то, что затраты на изменения могут оказаться очень большими. Чиновники требуют изменить не только дизайн, но и размер палаток и киосков. Благоустройство в сфере НТО намерены провести к 300-летию Перми, которое город отпразднует в 2023 году.