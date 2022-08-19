Омск, , 07:34 — REGNUM Жительница Омска едва не погибла от массивной кровопотери. Врачам удалось её спасти. Омские хирурги провели женщине с редкой патологией нестандартную операцию.

Глеб Богданов. Хирурги Сибири. 1971

После родов омичка стала жаловаться на боли в животе. Причину установить не удавалось. Среди прочих обследований женщине назначили ангиографию сосудов малого таза. У пациентки выявили аневризму маточной артерии.

Как сообщили ИА REGNUM в минздраве Омской области, это коварная патология, которая возникает редко. Ещё реже её удаётся вовремя заметить.

По словам врача рентген-хирурга ОКБ Михаила Ситникова, такие аневризмы очень тяжело эмболизировать. Чаще всего для этого применяются эмболизационные спирали — специальные металлические конструкции. Однако аневризма у омички оказалась очень большой, поэтому врачам пришлось применить нестандартный способ.

Сначала Ситников выполнил эмболизацию мелких артерий, питающих мышечную стенку матки. Затем он ввёл в аневризму специальную гемолитическую губку. После того, как в аневризме начался процесс коагуляции, медик поставил короткую эмболизационную спираль в саму приводящую маточную артерию: «Тем самым заэмболизировал на всех уровнях».

Через несколько недель пациентке вновь провели МСКТ. На снимке аневризма была выключена из кровотока, её просто не оказалось.

Как сообщало ИА REGNUM, омские онкологи удалили местной жительнице опухоль весом в 17 килограммов. Медики подчеркнули, что новообразования таких размеров встречаются довольно редко.

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