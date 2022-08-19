Кяхта, Бурятия, , 07:33 — REGNUM В городе Кяхта на юге Бурятии сильным порывистым ветром сорвало кровлю с пятиэтажного жилого дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

В Бурятии ветром сорвало крышу пятиэтажного дома Цитата из видео Агентства ГО и ЧС Бурятии

«От падения крыши получил повреждение припаркованный возле дома легковой автомобиль. По предварительной информации пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

Власти города после разгула стихии организовали проверки социально значимых объектов, жилых зданий и организаций. Для помощи в ликвидации последствий в Кяхту выехали спасатели Республиканской поисково-спасательной службы.