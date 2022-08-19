Екатеринбург, 19 августа, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Ревда, Асбест, Березовский, Заречный, Кировград и Туринск стали победителями конкурса проектов создания комфортной городской среды. Города получать деньги на реализацию проектов, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В Ревде грант потратят на благоустройство Чеховского проспекта, в Асбесте благоустроят парк «Огненная саламандра, а в Березовском — улицу Театральную. В Кировграде за 70 млн рублей реконструируют улицу Свердлова. Строительство эко-парка на берегу Белоярского водохранилища обойдётся в 85 млн рублей. В общей сложности свердловские города получили 510 млн рублей.

Всего победителями конкурса стали 160 проектов. Общий призовой фонд составил 10 млрд рублей.