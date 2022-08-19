Харбин, Китай, 19 августа, 2022, 07:24 — ИА Регнум. Самая северная высокоскоростная железная дорога Китая, построенная в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, за последние семь лет благополучно перевезла около 81 млн пассажиров, что свидетельствует об успешном развитии сети высокоскоростных железных дорог страны в холодных регионах, сообщает 18 август агентство Синьхуа.

Скоростной поезд. Китай

17 августа 2015 года была введена в эксплуатацию первая в провинции высокоскоростная железная дорога, соединяющая столицу провинции город Харбин с городом Цицикар, которая стала самой северной в своем роде в Китае. В настоящее время железная дорога Харбин — Цицикар имеет наибольшее количество поездов и самый высокий пассажиропоток среди высокоскоростных железнодорожных линий Хэйлунцзяна.

По данным компании China Railway Harbin Bureau Group Co., Ltd., курсирующие в одном из самых холодных регионов Китая, поезда с несколькими составами, подверглись специальной модификации для борьбы с морозами.

В настоящее время железная дорога Харбин — Цицикар позволяет поездам двигаться с максимальной скоростью 250 км/ч. Каждый между Харбином и Цицикаром отправляется по крайней мере один скоростной поезд каждый час. Среднесуточный пассажиропоток железной дороги на пике в 2019 году составил около 43 000 человек, что значительно больше по сравнению с примерно 30 000 человек в 2015 году.

В 2021 году, после интеграции в национальную железнодорожную сеть, время в пути скоростных поездов из Цицикара в Пекин было сокращено с восьми с половиной часов примерно до семи часов. В настоящее время по железной дороге Харбин — Цицикар запущено 14 пар составов, следующих в пункты назначения за пределами Хэйлунцзяна, и 24,5 пар поездов, следующих в пункты внутри провинции.