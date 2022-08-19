Тель-Авив, Израиль, , 07:24 — REGNUM Премьер-министр Израиля Яир Лапид и канцлер Германии Олаф Шольц провели разговор по поводу ядерной сделки с Ираном, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного израильского дипломата.

Яир Лапид Mfa.gov.il

По словам главы правительства еврейского государства, позиция его страны заключается в том, что шаги по возобновлению ядерной сделки с Тегераном должны быть прекращены.

Беседа Лапида и Шольца состоялась через несколько дней после того, как ЕС союз представил «окончательный» проект текста, который направлен на возврат к ядерной сделке, заключенной в 2015 году и расторгнутой Вашингтоном в одностороннем порядке в 2018 году.

Помимо канцлера ФРГ, израильский премьер-министр также обговорил указанный вопрос с председателем подкомитета по Ближнему Востоку комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Тедом Дойчем и с американским послом в Израиле Томом Найдом.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа Яир Лапид обвинил власти Ирана в причастности к покушению на британского писателя Салмана Рушди.

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