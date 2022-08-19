Чебоксары, 19 августа, 2022, 07:22 — ИА Регнум. В Чувашии из-за жары и высокой пожароопасности вводится ряд ограничений при посещении лесов и усиливается патрулирование. Ограничения начнут действовать с 28 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского министерства природных ресурсов и экологии.

Павел Ищенко ИА REGNUM Деревья в городе

В ведомстве отмечают, что на период высокой пожарной опасности, которая установилась в регионе, запрещается разведение костров, сжигание мусора, стерни, порубочных остатков и пожароопасные работы.

В республике вводятся ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий в лесничествах, въезд транспорта и пребывание граждан в лесах (за исключением сотрудников лесничеств и спецтранспорта). Ограничения вступят в силу 28 августа и будут действовать до 18 сентября.

«Будет обеспечено перекрытие лесных дорог шлагбаумами, создана система контрольно-пропускных пунктов и усилено патрулирование лесов», — говорит глава минприроды Чувашии Эмир Бедертдинов.

Напомним, что 18 августа глава МЧС Александр Куренков попросил губернаторов регионов Поволжья и Центральной России ввести запрет на посещение лесов до улучшения ситуации с природными пожарами.

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Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии установился четвёртый класс пожароопасности. Ранее ограничения в части посещения лесов предлагалось распространить на территории земель лесного фонда Алатырского, Вурнарского, Ибресинского, Канашского, Кирского, Мариинско-Посадского, Опытного, Чебоксарского, Шемуршинского, Шумерлинского и Ядринского лесничеств.