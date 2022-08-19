Норильск, Красноярский край, 19 августа, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Бурого медведя, проявившего агрессивность, застрелили сотрудники Охотнадзора в Норильске. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Tony Hisgett Медведь

Уточняется, что в городе Норильске в районе улицы Хантайская жители заметили бурого медведя, по всей видимости, вышедшего к людям из тундры. Горожане сразу же позвонили в полицию. На место происшествия выехали сотрудники полиции и стали отгонять назойливое животное в тундру, однако медведь отреагировал агрессивно.

Было принято решение подключить сотрудников Охотнадзора для обезвреживания животного. В результате медведь был ликвидирован.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении бурого медведя на рыбака в Камчатском крае.