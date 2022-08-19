Красногорск, 19 августа, 2022, 07:24 — ИА Регнум. Государственное казённое учреждение Московской области «Дирекция дорожного строительства» 9 сентября 2022 года планирует выбрать подрядчика для проектирования, изыскательских работ и строительства участка автодороги регионального значения «Молоковское шоссе — Нижнее Мячково» в Ленинском городском округе Московской области. Начальная цена тендера составляет 4 779 285 177,04 рубля, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

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Основанием для проектирования является госпрограмма «Развитие и функционирование дорожно- транспортного комплекса на 2017–2026 годы (с изменениями)».

По контракту предусмотрен аванс в размере 10%. Источником финансирования являются средства бюджета Московской области, включая средства дорожного фонда региона.

Срок исполнения контракта — 1 205 календарных дней с даты начала его исполнения. В целом планируется четыре этапа.

В техзадании уточняется, что проектом необходимо предусмотреть строительство дублёров и участков основного хода (при отсутствии дублёра) «с учётом устройства дождевой канализации, освещения, подземных пешеходных переходов, переустройства коммуникаций, водопропускных труб на участке от примыкания к проектируемой развязки на платной автомобильной дороге «Лыткарино — Томилино — Красково-Железнодорожный» до Володарского шоссе». Помимо этого, должно быть учтено полное развитие участка, которое также включает строительство основного хода с учётом дождевой канализации и освещения, а также строительство путепровода через Володарское шоссе и эстакад на участке от примыкания к проектируемой развязке на платной автомобильной дороге «Лыткарино-Томилино-Красково-Железнодорожный» до примыкания к улично-дорожной сети, выполняемой в рамках строительства ЖК «Пригород лесное». Последнее планируется отдельным проектом.

Напомним, тем временем в Воронеже приступают ко второму этапу реконструкции Остужевской развязки.