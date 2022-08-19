Москва, 19 августа, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Афганистан намерен до конца 2022 года договориться с Россией о поставках бензина и дизельного топлива, заявил глава афганского министерства промышленности и торговли Нуриддин Азизи.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

«Так как Россия является дружественной нам страной, то мы приехали, чтобы достичь какого-то соглашения по импорту российской нефти и нефтепродуктов», — приводит его слова РИА Новости.

Азизи уточнил, что Кабул хочет приобрести около миллиона тонн бензина и столько же дизенлього топлива. Он отметил, что Афганистан остро нуждается в горючем, поэтому достичь соглашения с Россией хочет как можно скорей.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа в Москву прибыла делегация министерства торговли и промышленности Афганистана. В ходе визита представители Кабула будут обсуждать вопросы закупок нефти, топлива, пшеницы, муки и подсолнечного масла. Ранее афганские власти заявили о планах приобрести около миллиона бррелей российской нефти.