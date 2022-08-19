Тюмень, , 07:19 — REGNUM В Тюменской области доходы бюджета за шесть месяцев 2022 года составили более 157,7 млрд рублей, или 70% от годового плана. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

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Основным источником пополнения областного бюджета остаётся налог на прибыль предприятий и организаций — 78% от объема поступивших налоговых и неналоговых доходов.

Расходы бюджета составили более 128,4 млрд рублей. Свыше 60% доходов региона приходится на финансирование социальной сферы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тюменская областная дума в конце ноября 2021 года приняла бюджет на 2022 год с дефицитом 37,5 млрд рублей. Были запланированы доходы в сумме 195 млрд 671 млн рублей, расходы — 233 млрд 205 млн рублей.

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