Пекин, 19 августа, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Материковая часть Китая решительно выступает против переговоров о любом официальном соглашении между Соединенными Штатами и Тайванем, заявил представитель Управления по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан, передает 18 августа агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Его замечания прозвучали после того, как СМИ сообщили, что США и Тайвань начали официальные переговоры по «Американо-Тайваньской торговой инициативе 21 века».

Призвав США придерживаться принципа «одного Китая» и трех совместных китайско-американских коммюнике с конкретными действиями, Ма заявил, что их попытка разыграть «тайваньскую карту», чтобы предотвратить воссоединение Китая и национальное возрождение, не увенчается успехом.

Ма сказал, что власти Демократической прогрессивной партии Тайваня (ДПП) вступили в сговор с внешними силами и предали интересы народа острова, преследуя политические интересы. Он предупредил власти ДПП, что их действия под видом экономического и торгового сотрудничества будут наказаны.